RTS-Titel Federal Grid-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Federal Grid von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Federal Grid-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 20.11.2018 wurden Federal Grid-Anteile via Börse MIC gehandelt. Zur Schlussglocke war das Federal Grid-Papier an diesem Tag 0,15 RUB wert. Bei einer 10 000-RUB-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 66 445,183 Federal Grid-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2023 gerechnet (0,12 RUB), wäre das Investment nun 8 027,91 RUB wert. Das entspricht einem Schwund von 19,72 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at