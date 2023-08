RTS-Titel NOVATEK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes NOVATEK-Investment eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NOVATEK-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die NOVATEK-Aktie via Börse MIC gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 366,12 RUB wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 RUB in die NOVATEK-Aktie investierten, hätten nun 2,731 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 15.08.2023 4 428,60 RUB wert, da sich der letzte Kurs auf 1 621,40 RUB belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 342,86 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at