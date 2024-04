RTS-Titel NOVATEK-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NOVATEK von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden NOVATEK-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse MIC gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die NOVATEK-Anteile bei 1 425,00 RUB. Wer vor 3 Jahren 1 000 RUB in die NOVATEK-Aktie investiert hat, hat nun 0,702 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 894,74 RUB, da sich der Wert eines NOVATEK-Anteils am 09.04.2024 auf 1 275,00 RUB belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,53 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at