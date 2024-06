RTS-Titel PIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PIK von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse MIC Handel mit PIK-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 79,69 RUB wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 RUB in die PIK-Aktie investierten, hätten nun 125,486 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 107 679,76 RUB, da sich der Wert eines PIK-Anteils am 19.06.2024 auf 858,10 RUB belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 976,80 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at