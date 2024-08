RTS-Titel Rostelecom PJSC Pref-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rostelecom PJSC Pref von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Rostelecom PJSC Pref-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Rostelecom PJSC Pref-Papier an der Börse MIC ausgeführt. Der Schlusskurs der Rostelecom PJSC Pref-Aktie betrug an diesem Tag 62,90 RUB. Bei einer 100-RUB-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,590 Rostelecom PJSC Pref-Aktien im Depot. Die gehaltenen Rostelecom PJSC Pref-Papiere wären am 09.08.2024 117,25 RUB wert, da der Schlussstand 73,75 RUB betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,25 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at