RTS-Titel Sberbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sberbank von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die Sberbank-Aktie an der Börse MIC gehandelt. Der Schlusskurs der Sberbank-Aktie betrug an diesem Tag 306,31 RUB. Bei einer 10 000-RUB-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 32,647 Sberbank-Papiere. Die gehaltenen Sberbank-Anteile wären am 29.07.2024 9 378,41 RUB wert, da der Schlussstand 287,27 RUB betrug. Das kommt einer Abnahme um 6,22 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at