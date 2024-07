RTS-Titel Sberbank Pref-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sberbank Pref-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Sberbank Pref eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 18.07.2014 wurden Sberbank Pref-Anteile via Börse MIC gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 63,70 RUB wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 RUB in das Sberbank Pref-Papier investiert hätte, hätte er nun 15,699 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.07.2024 auf 285,44 RUB (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 481,00 RUB wert. Das entspricht einem Zuwachs um 348,10 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at