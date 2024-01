RTS-Titel Transneft Pref-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Transneft Pref-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Transneft Pref-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Transneft Pref-Anteilen an der Börse MIC ausgeführt. Der Schlusskurs des Transneft Pref-Papiers betrug an diesem Tag 86 900,00 RUB. Bei einem Transneft Pref-Investment von 1 000 RUB zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,012 Transneft Pref-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Transneft Pref-Papiers auf 154 800,00 RUB belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 781,36 RUB wert. Damit hätte sich die Investition um 78,14 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at