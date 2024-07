RTS-Titel Transneft Pref-Aktie: So viel Verlust hätte ein Transneft Pref-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Transneft Pref eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die Transneft Pref-Aktie via Börse MIC gehandelt. Zur Schlussglocke war das Transneft Pref-Papier an diesem Tag 1 766,50 RUB wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 RUB in die Transneft Pref-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,661 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 157,37 RUB, da sich der Wert eines Transneft Pref-Anteils am 11.07.2024 auf 1 441,00 RUB belief. Aus 10 000 RUB wurden somit 8 157,37 RUB, was einer negativen Performance von 18,43 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at