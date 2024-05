RTS-Titel Unipro (ex EON Russia)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unipro (ex EON Russia)-Investment von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Unipro (ex EON Russia)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Unipro (ex EON Russia)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Unipro (ex EON Russia)-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2,84 RUB. Wenn ein Anleger damals 1 000 RUB in das Unipro (ex EON Russia)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 352,485 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 777,93 RUB, da sich der Wert einer Unipro (ex EON Russia)-Aktie am 08.05.2024 auf 2,21 RUB belief. Damit wäre die Investition um 22,21 Prozent gesunken.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at