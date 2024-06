RTS-Titel VSMPO-AVISMA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VSMPO-AVISMA-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen VSMPO-AVISMA-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden VSMPO-AVISMA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse MIC gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 49 440,00 RUB wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 RUB in den Konzern investierten, besitzen nun 0,020 VSMPO-AVISMA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 698,22 RUB, da sich der Wert einer VSMPO-AVISMA-Aktie am 17.06.2024 auf 34 520,00 RUB belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30,18 Prozent abgenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

