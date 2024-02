RTS-Titel VSMPO-AVISMA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VSMPO-AVISMA von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die VSMPO-AVISMA-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das VSMPO-AVISMA-Papier an der Börse MIC gehandelt. Zum Handelsende stand das VSMPO-AVISMA-Papier an diesem Tag bei 48 140,00 RUB. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 RUB in den Konzern investierten, besitzen nun 0,002 VSMPO-AVISMA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 38 400,00 RUB gerechnet, wäre die Investition nun 79,77 RUB wert. Damit hätte sich das Investment um 20,23 Prozent vermindert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at