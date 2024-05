RTS-Wert Aeroflot - Russian Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aeroflot - Russian Airlines-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Aeroflot - Russian Airlines-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Aeroflot - Russian Airlines-Papier via Börse MIC wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 39,93 RUB. Bei einem Investment von 10 000 RUB in Aeroflot - Russian Airlines-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 250,438 Aeroflot - Russian Airlines-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 55,53 RUB gerechnet, wäre die Investition nun 13 906,84 RUB wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +39,07 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at