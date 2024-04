RTS-Wert Aeroflot - Russian Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Aeroflot - Russian Airlines von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Aeroflot - Russian Airlines-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 23.04.2014 wurden Aeroflot - Russian Airlines-Anteile an der Börse MIC gehandelt. Der Schlusskurs der Aeroflot - Russian Airlines-Aktie betrug an diesem Tag 51,76 RUB. Bei einer 100-RUB-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,932 Aeroflot - Russian Airlines-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.04.2024 gerechnet (49,99 RUB), wäre die Investition nun 96,58 RUB wert. Damit beträgt die Performance des Investments -3,42 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at