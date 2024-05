RTS-Wert Bashneft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bashneft-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Bashneft-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 08.05.2019 wurde das Bashneft-Papier via Börse MIC gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bashneft-Aktie bei 1 995,00 RUB. Bei einer 100-RUB-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,050 Bashneft-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.05.2024 auf 3 358,50 RUB (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 168,35 RUB wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 68,35 Prozent angewachsen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at