RTS-Wert Federal Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Federal Grid-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Federal Grid eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Federal Grid-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 0,11 RUB. Bei einer 100-RUB-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 895,095 Federal Grid-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 111,71 RUB, da sich der Wert eines Federal Grid-Papiers am 17.05.2024 auf 0,12 RUB belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,71 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at