RTS-Wert Federal Grid-Aktie: So viel Verlust hätte ein Federal Grid-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Federal Grid-Aktie an der Börse MIC ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 0,19 RUB. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 RUB in die Federal Grid-Aktie investierten, hätten nun 5 156,766 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.08.2024 auf 0,10 RUB (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 520,32 RUB wert. Das entspricht einer Einbuße um 47,97 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at