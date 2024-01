RTS-Wert Federal Grid-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Federal Grid von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Federal Grid-Papier via Börse MIC ausgeführt. Der Schlusskurs des Federal Grid-Papiers betrug an diesem Tag 0,23 RUB. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 RUB in die Federal Grid-Aktie investierten, hätten nun 43 260,080 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 919,54 RUB, da sich der Wert eines Federal Grid-Papiers am 04.01.2024 auf 0,11 RUB belief. Das entspricht einem Minus von 50,80 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at