RTS-Wert Gazprom PJSC-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gazprom PJSC von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurde das Gazprom PJSC-Papier an der Börse MIC gehandelt. Diesen Tag beendete die Gazprom PJSC-Aktie bei 167,50 RUB. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 RUB in die Gazprom PJSC-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,970 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 714,21 RUB, da sich der Wert einer Gazprom PJSC-Aktie am 13.06.2024 auf 119,63 RUB belief. Mit einer Performance von -28,58 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at