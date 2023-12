RTS-Wert LSR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LSR-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in LSR-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse MIC Handel mit der LSR-Aktie statt. Zum Handelsende standen LSR-Anteile an diesem Tag bei 454,20 RUB. Wer vor 1 Jahr 10 000 RUB in die LSR-Aktie investiert hat, hat nun 22,017 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.12.2023 auf 628,80 RUB (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 844,12 RUB wert. Das entspricht einem Zuwachs um 38,44 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at