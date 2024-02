RTS-Wert Mvideo PJSC-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mvideo PJSC von vor 10 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Mvideo PJSC-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Mvideo PJSC-Aktie an der Börse MIC gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 241,02 RUB. Hätte ein Anleger 100 RUB zu diesem Zeitpunkt in die Mvideo PJSC-Aktie investiert, befänden sich nun 0,415 Mvideo PJSC-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 80,95 RUB, da sich der Wert eines Mvideo PJSC-Papiers am 16.02.2024 auf 195,10 RUB belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 19,05 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at