RTS-Wert Norilsk Nickel JSC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Norilsk Nickel JSC-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Norilsk Nickel JSC-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 16.04.2023 wurde das Norilsk Nickel JSC-Papier via Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 157,70 RUB. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 RUB in die Norilsk Nickel JSC-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,341 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Norilsk Nickel JSC-Papiers auf 162,56 RUB belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 030,82 RUB wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,08 Prozent angewachsen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at