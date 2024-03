RTS-Wert Norilsk Nickel JSC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Norilsk Nickel JSC von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Norilsk Nickel JSC gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Norilsk Nickel JSC-Anteile an der Börse MIC gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Norilsk Nickel JSC-Anteile bei 13 770,00 RUB. Wer vor 5 Jahren 1 000 RUB in die Norilsk Nickel JSC-Aktie investiert hat, hat nun 0,073 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 084,97 RUB, da sich der Wert eines Norilsk Nickel JSC-Papiers am 04.03.2024 auf 14 940,00 RUB belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,50 Prozent erhöht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at