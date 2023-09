RTS-Wert NOVATEK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in NOVATEK abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse MIC Handel mit NOVATEK-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das NOVATEK-Papier an diesem Tag bei 1 060,00 RUB. Bei einem NOVATEK-Investment von 100 RUB zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,094 NOVATEK-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 151,66 RUB, da sich der Wert einer NOVATEK-Aktie am 19.09.2023 auf 1 607,60 RUB belief. Damit wäre die Investition um 51,66 Prozent gestiegen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at