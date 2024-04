RTS-Wert PIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PIK-Investment von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PIK-Aktie gebracht.

Am 18.04.2019 wurde das PIK-Papier via Börse MIC gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 361,20 RUB. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 RUB zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 27,685 PIK-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.04.2024 gerechnet (861,40 RUB), wäre das Investment nun 23 848,28 RUB wert. Damit beträgt die Performance des Investments +138,48 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at