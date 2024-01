RTS-Wert Polymetal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Polymetal von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse MIC wochenend-bedingt kein Handel mit dem Polymetal-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 377,00 RUB. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 RUB in die Polymetal-Aktie investierten, hätten nun 26,525 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 583,55 RUB, da sich der Wert einer Polymetal-Aktie am 04.01.2024 auf 512,10 RUB belief. Mit einer Performance von +35,84 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at