RTS-Wert Rosneft Oil Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rosneft Oil Company von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse MIC wochenend-bedingt kein Handel mit der Rosneft Oil Company-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Rosneft Oil Company-Papier letztlich bei 367,65 RUB. Bei einer 1 000-RUB-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,720 Rosneft Oil Company-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Rosneft Oil Company-Papiers auf 601,25 RUB belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 635,39 RUB wert. Das entspricht einem Plus von 63,54 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at