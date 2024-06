RTS-Wert Rosneft Oil Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rosneft Oil Company von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in Rosneft Oil Company-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Rosneft Oil Company-Aktie via Börse MIC wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Rosneft Oil Company-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 479,95 RUB. Bei einer 1 000-RUB-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,084 Rosneft Oil Company-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.06.2024 auf 552,95 RUB (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 152,10 RUB wert. Die Steigerung von 1 000 RUB zu 1 152,10 RUB entspricht einer Performance von +15,21 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at