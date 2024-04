RTS-Wert Rostelecom PJSC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rostelecom PJSC von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Rostelecom PJSC-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Rostelecom PJSC-Papier via Börse MIC gehandelt. Zum Handelsende stand die Rostelecom PJSC-Aktie an diesem Tag bei 107,66 RUB. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 RUB in die Rostelecom PJSC-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,289 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.04.2024 901,91 RUB wert, da sich der letzte Kurs auf 97,10 RUB belief. Aus 1 000 RUB wurden somit 901,91 RUB, was einer negativen Performance von 9,81 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

