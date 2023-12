RTS-Wert Rostelecom PJSC-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rostelecom PJSC von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Rostelecom PJSC-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse MIC Handel mit Rostelecom PJSC-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 111,75 RUB wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 RUB in die Rostelecom PJSC-Aktie investiert hat, hat nun 89,485 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Rostelecom PJSC-Papiers auf 72,05 RUB belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 447,43 RUB wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 35,53 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at