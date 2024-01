RTS-Wert Sberbank Pref-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sberbank Pref-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die Sberbank Pref-Aktie via Börse MIC gehandelt. Zur Schlussglocke war das Sberbank Pref-Papier an diesem Tag 181,12 RUB wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 RUB in den Konzern investierten, besitzen nun 0,552 Sberbank Pref-Aktien. Die gehaltenen Sberbank Pref-Anteile wären am 24.01.2024 151,34 RUB wert, da der Schlussstand 274,10 RUB betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 51,34 Prozent angezogen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at