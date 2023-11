RTS-Wert TATNEFT PJSC-Aktie: So viel hätte eine Investition in TATNEFT PJSC von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TATNEFT PJSC-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse MIC Handel mit dem TATNEFT PJSC-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 208,07 RUB. Investoren, die vor 10 Jahren 100 RUB in die TATNEFT PJSC-Aktie investierten, hätten nun 0,481 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 298,27 RUB, da sich der Wert eines TATNEFT PJSC-Papiers am 13.11.2023 auf 620,60 RUB belief. Das entspricht einer Zunahme von 198,27 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at