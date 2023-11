RTS-Wert Transneft Pref-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Transneft Pref von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Transneft Pref-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse MIC gehandelt. Der Schlusskurs der Transneft Pref-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 170 550,00 RUB. Wenn ein Anleger damals 1 000 RUB in die Transneft Pref-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,006 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2023 auf 144 700,00 RUB (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 848,43 RUB wert. Damit beträgt die Performance des Investments -15,16 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at