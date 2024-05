RTS-Wert Unipro (ex EON Russia)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Unipro (ex EON Russia) von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Unipro (ex EON Russia)-Aktie Investoren gebracht.

Am 16.05.2019 wurde die Unipro (ex EON Russia)-Aktie an der Börse MIC gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,53 RUB wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 RUB in die Unipro (ex EON Russia)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3 955,696 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 504,75 RUB, da sich der Wert eines Unipro (ex EON Russia)-Papiers am 15.05.2024 auf 2,15 RUB belief. Damit wäre die Investition um 14,95 Prozent gesunken.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at