RTS-Wert Unipro (ex EON Russia)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Unipro (ex EON Russia) von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren Unipro (ex EON Russia)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 18.04.2019 wurde die Unipro (ex EON Russia)-Aktie via Börse MIC gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Unipro (ex EON Russia)-Anteile bei 2,67 RUB. Bei einer 1 000-RUB-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 374,532 Unipro (ex EON Russia)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Unipro (ex EON Russia)-Aktie auf 2,21 RUB belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 828,46 RUB wert. Das kommt einer Abnahme um 17,15 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at