RTS-Wert VSMPO-AVISMA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VSMPO-AVISMA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der VSMPO-AVISMA-Aktie via Börse MIC ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8 015,30 RUB. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 RUB in den Konzern investierten, besitzen nun 0,012 VSMPO-AVISMA-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.06.2024 auf 35 140,00 RUB (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 438,41 RUB wert. Das entspricht einem Plus von 338,41 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at