Rara Terra Minerals Aktie
ISIN: CA75382L1031
|
25.02.2026 11:28:54
RTX Awarded Production Contract By German Armed Forces
(RTTNews) - RTX (RTX), through its Raytheon ELCAN optical systems business, has been awarded a production contract to supply a customised variant of Specter DR 1-4x weapon sight to the German Armed Forces. Raytheon ELCAN, in close coordination with Leonardo Germany, will deliver a bespoke configuration tailored specifically to German operational requirements.
"The German Armed Forces are undertaking a major enhancement of their soldier system capability, and we are providing a tailored optical solution that supports their evolving operational needs," said Chris Reimer, Raytheon ELCAN Business Development & Strategy Manager.
In pre-market trading on NYSE, RTX shares are up 0.08 percent to $198.62.
Nachrichten zu Rara Terra Minerals Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Rara Terra Minerals Corp.
