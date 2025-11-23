Rubio: Friedensplan wurde von den USA ausgearbeitet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Friedensplan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs ist laut US-Außenminister Marco Rubio von den Vereinigten Staaten ausgearbeitet worden. Damit widersprach er US-Senatoren, die kurz zuvor unter Berufung auf ein Gespräch mit dem Minister erklärt hatten, dass es sich bei dem umstrittenen Plan nicht um einen amerikanischen Vorschlag handle, sondern eher um eine russische Wunschliste.

Rubio erklärte auf der Plattform X, der Plan diene "als solider Rahmen für die laufenden Verhandlungen". Er sei von den USA erstellt worden und basiere auf "Anregungen der russischen Seite, aber auch auf früheren und aktuellen Beiträgen der Ukraine".

Kurz zuvor hatte der republikanische Senator Mike Rounds nach einem Telefonat mit Rubio gesagt, der Plan sei an die US-Regierung herangetragen worden. "Es handelt sich nicht um unsere Empfehlung, es ist nicht unser Friedensplan", sagte er unter Berufung auf Rubio. Senator Angus King fügte hinzu, der 28-Punkte-Plan sei "im Wesentlichen die Wunschliste der Russen". Sie äußerten sich am Rande einer Veranstaltung im kanadischen Halifax./ngu/DP/zb