JR Aktie
WKN DE: A12CLL / ISIN: PLJRINV00013
|
23.12.2025 14:02:16
Rudi Bindella Jr: «Lebe täglich die Leidenschaft aus für italienisches Essen und Wein»
Er ist stolz auf seine Töchter und geht bei Zweifeln mit seinem Hund spazieren. Rudi Bindella Jr. spricht im Interview über unerfüllte Träume und das Beste an seinem Beruf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
