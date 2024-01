Rückkehr: Deag will Schritt an die Börse erneut wagen

Der in der Corona-Pandemie gestrauchelte Veranstalter und Tickethändler Deutsche Entertainment AG (Deag) will sich mit einer Rückkehr an die Börse Geld für weiteres Wachstum ins Haus holen.

Dazu plant das Unternehmen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bestehende Papiere von Alteigentümern anzubieten, wie es am Donnerstag in Berlin mitteilte. Die Firma strebt einen Emissionserlös durch die Kapitalerhöhung von brutto 40 bis 50 Millionen Euro an. Beim Ausbau der Geschäfte will der Konkurrent von CTS Eventim den Fokus auf das margenstarke Ticketing und Zukäufe legen.

Nach eigenen Angaben hat Deag den Umsatz im Jahr 2022 im Jahresvergleich deutlich auf knapp 325 Millionen Euro gesteigert. 2019 vor der Covid-Pandemie waren es lediglich 185 Millionen gewesen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen betrug 2023 knapp 31 Millionen Euro.

Deag war 1998 erstmals an die Börse gegangen und wurde im Januar 2021 wegen des Einbruchs bei Veranstaltungen im Zuge der Pandemie von der Börse genommen.

BERLIN (dpa-AFX)