Rüstungssektor im Höhenflug: Rheinmetall, RENK und HENSOLDT gewinnen - Analysten sehen Chancen bei Rheinmetall

Trotz eines kurzfristigen technischen Verkaufssignals bleibt die Stimmung für die Rheinmetall-Aktie positiv. Analysten sehen weiter großes Potenzial.

• Technisches Signal mahnt zur kurzfristigen Vorsicht
• Analysten bleiben für Rheinmetall optimistisch
• Rheinmetall, RENK und HENSOLDT in starkem Branchenumfeld

Rheinmetall-Aktie mit technischem Signal

Im XETRA-Handel verzeichnete die Rheinmetall-Aktie zuletzt einen Anstieg um 1,06 Prozent auf 1.767,50 Euro. Chartanalysten weisen allerdings auf ein kurzfristiges Verkaufssignal hin: Am 2. September 2025 bildete sich das Candlestick-Muster "Hanging Man", was vorübergehend zu Vorsicht mahnt. Jedoch bleibt das mittelfristig positive "GD 100-Up"-Signal intakt, was weiterhin auf eine positive technische Grundlage hindeutet.

Analysten sehen deutliches Wachstumspotenzial

Trotz der jüngsten Volatilität bleiben Analysten für die Rheinmetall-Aktie optimistisch. Nach Angaben von 4investors hat mwb research eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 2.280 Euro ausgegeben - ein Aufwärtspotenzial von mehr als 31 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs. International rechnen Experten mit einem deutlichen Umsatzsprung von 25-30 Prozent im Geschäftsjahr 2025, begleitet von einer operativen Marge von 15,5 Prozent.

Branchenumfeld bleibt stark

Neben Rheinmetall zeigen sich jedoch auch die deutschen Branchenkollegen RENK und HENSOLDT freundlich. So legt die RENK-Aktie im XETRA-Handel zeitweise um 1,11 Prozent auf 67,50 Euro zu, während die HENSOLDT-Aktie um 0,05 Prozent auf 92,50 Euro steigt.

