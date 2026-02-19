Rush Enterprises A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Rush Enterprises A hat am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,81 USD. Im Vorjahresviertel hatte Rush Enterprises A 0,910 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Rush Enterprises A im vergangenen Quartal 1,77 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rush Enterprises A 2,01 Milliarden USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,27 USD. Im Vorjahr hatte Rush Enterprises A 3,72 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Rush Enterprises A im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 4,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,43 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 7,80 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

