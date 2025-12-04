Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
04.12.2025 05:55:14
Russian threats push Finland past EU budget deficit limit
Finland cut Russian energy imports and closed the shared border after the Ukraine war, erasing €12 billion in trade. The shocks deepened the Nordic nation's deficit, already strained by defense and welfare spending.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!