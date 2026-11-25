KIEW (dpa-AFX) - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist von Russland erneut mit ballistischen Raketen beschossen worden. Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete von Explosionen und riet auf Telegram allen Bürgern: "Bleibt in Schutzräumen!" Ein dpa-Reporter hörte ebenfalls Explosionen.

Die ukrainische Luftwaffe meldete einen Angriff. Militärnahe Telegramkanäle zählten bis zu acht Raketen, die aus dem russischen Grenzgebiet Brjansk abgefeuert worden seien. Die Ziele lagen demnach in den Kiewer Stadtteilen östlich des Flusses Dnipro.

Klitschko: Treffer in Industriegebiet

Klitschko berichtete von einem Treffer auf ein Gebäude in einem Industriegebiet. Rettungskräfte seien unterwegs. Es könne auch Opfer geben. Ein genaues Bild der Schäden gab es kurz nach dem Angriff noch nicht. Der Raketenalarm für Kiew und viele Gebiete der Ukraine dauerte an.

Russland greift seit dem Herbst wieder verstärkt die Infrastruktur von Kiew und anderer großer ukrainischer Städte an, um die Versorgung mit Strom, Heizung und Wasser lahmzulegen. Vor allem gegen ballistische Raketen hat die Ukraine derzeit so gut wie kein Abwehrmittel. Es fehlen Raketen für das US-Flugabwehrsystem Patriot./fko/DP/mis