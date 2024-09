Russische Truppen melden weiteres Vorrücken im Donbass

MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Russische Truppen rücken nach eigenen Angaben im ostukrainischen Gebiet Donezk weiter vor. Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete die Eroberung des Ortes Wyjimka im Norden des Donbass nahe der ukrainisch kontrollierten Stadt Siwersk. Der ukrainische Generalstab berichtete zwar von neun russischen Sturmangriffen seit Samstag an diesem Frontabschnitt, darunter auch auf Wyjimka. Sie seien aber abgewehrt worden, hieß es. Beide Darstellungen waren bislang nicht unabhängig überprüfbar. Auch bei der derzeitigen Hauptangriffsrichtung auf die ukrainische Stadt Pokrowsk nahm das russische Militär Geländegewinne für sich in Anspruch.

Ukrainischer Oberkommandeur: Wir machen, was wir können

Der ukrainische Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj gestand ein, dass die Lage seiner Truppen im Donbass schwierig sei. Der Feind sei an Menschen und Material überlegen, schrieb er in einem Post auf sozialen Netzwerken. "Aber alle notwendigen Entscheidungen auf allen Ebenen werden ohne Verzögerung getroffen", erklärte Syrskyj - vermutlich ein Hinweis darauf, dass in der Ukraine die angeblich unzureichend vorbereitete Verteidigung und das Zurückweichen auch kritisiert wird. "Trotz der Tatsache, dass der Feind bei der Zahl der Waffen und der Menschen im Vorteil ist, erleidet er dank unserer Soldaten erhebliche Verluste. Der Kampf um die Ukraine geht weiter", schrieb Syrskyj./fko/DP/nas