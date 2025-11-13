RWE vz: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

RWE vz gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 EUR gegenüber 1,56 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 32,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,21 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,74 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at