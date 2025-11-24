Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
|
24.11.2025 08:00:32
Ryanair expects me to take the financial hit for helping others
As a doctor I stepped in to tend to an elderly passenger … but it won’t waive £100 transfer fee to rebookI was due to fly from London Stansted to Pescara, Italy. I was nearing the departure gate when an elderly woman fell down an escalator. I am a doctor and stopped to help. She had sustained a broken wrist, deep cuts and a worrying head injury and I had to stem the bleeding until staff and paramedics arrived.I asked for gate crew to be made aware that I was delayed by a medical emergency, but when I reached the gate 15 minutes before my flight departed, it had closed. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hit Co.,Ltd. Registered Shsmehr Nachrichten
Analysen zu Hit Co.,Ltd. Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|2 071,00
|-1,19%