06.11.2025 06:31:29
Ryanair gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Ryanair äußerte sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,83 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,40 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,57 Milliarden USD in den Büchern standen.
