Ryanair Holdings Aktie

Ryanair Holdings

WKN: 908889 / ISIN: US7835131043

12.11.2025 15:11:41

Ryanair scraps printed boarding passes to go fully digital

The airline is only accepting digital boarding passes from Wednesday.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
