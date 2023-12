S IMMO-Aktie schwächer: Karin Rest legt Mitte Jänner Aufsichtsratsvorsitz bei S IMMO zurück

Die derzeitige Oberaufseherin Karin Rest habe heute mitgeteilt, dass sie ihr Mandat "im Einklang mit der Satzung der Gesellschaft" zurücklege, teilte S IMMO am Montag mit. Und zwar per 15. Jänner 2024. Rest ist seit Mai 2018 in dem Gremium vertreten. Seit Oktober 2020 ist sie Vorsitzende.

Die S IMMO-Aktie zeigte sich in Wien am Montag letztlich 0,63 Prozent leichter bei 12,70 Euro.

(APA)